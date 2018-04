“No nos vamos de Cambiemos, hacemos lo que la UCR nos ordenó”, afirmó Lena

“UCR en Cambiemos” se llama el nuevo bloque oficializado ayer en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. La titular del cuerpo, la chajariense Gabriela Lena, defendió la decisión y se encargó de remarcar que el nuevo espacio surgió por determinación surgida en congreso radical y apoyada por una “amplia mayoría”

“Tenemos buena relación con todos, no estamos peleados”, dijo sobre sus colegas que quedaron en el sector de la otra radical, Alejandra Viola, denominado “Cambiemos”.

“Nosotros estamos cumpliendo con una resolución del congreso partidario que nos pidió que teníamos que hacer un bloque de la UCR dentro del interbloque de Cambiemos, ya si estamos de acuerdo o no, si la compartíamos o no, no significa nada. Es una resolución por amplia mayoría y no se discute, se acata. Eso es disciplina partidaria, es lo que siempre nos enseñaron desde muy chicos”, afirmó la diputada Gabriela Lena, desde ayer al frente del “UCR en Cambiemos”.

“Estamos haciendo solamente lo que el congreso nos ordenó”, insistió la legisladora radica y mandó un mensaje a los legisladores del PRO: “El interbloque Cambiemos se llama así si está la UCR adentro, y la representación partidaria está cumpliendo lo que el organismo máximo de nuestro partido decidió”, sostuvo la Diputada y confirmó que “obviamente conversarán con los colegas del PRO y con los dos radicales que no quisieron firmar para ver cómo podemos articular, creemos que no tendremos problemas porque tenemos buena relación con todos, no estamos peleados”.

Sin descartar una posible sanción para estos radicales, algo que saldrá del Tribunal de Ética y Disciplina si así lo decidiera, Lena insistió: “No nos vamos de Cambiemos, hacemos lo que el partido nos pidió” y se diferenció del otro radical en Diputados con bloque propio, Ricardo Troncoso de “Recuperación Radical”.

APF para 7Paginas