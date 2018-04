“No sabía que “Bocha” Rigoni, se había recibido de ingeniero agrónomo”, ironizo, Dagani

Fue la respuesta del titular de la Caja de Jubilaciones y pensiones de los empleados municipales de la ciudad de Federación, sobre los dichos vertidos por el secretario del gremio municipal Aemfe, cuando este último sembró públicamente sospechas, por las condiciones que tienen tres forestaciones que esta Caja pretende vender. Rafael “Nucho” Dagani, dijo que Adolfo “Bocha” Rigoni, habla desde el desconocimiento y que es más del circo mediático que a menudo arman juntos a una radio mercenaria. “Lo mismo hicieron con el caso Acosta”, recordó.

Adolfo Rigoni, había dicho en una radio local, que a él le generaban muchas dudas el hecho de que solo el 35% o 40%, de las forestaciones que se pretendían vender, eran productivas, y hasta incluso hablo del diámetro de los eucaliptus, cuando sostuvo que si un árbol tiene 20 centímetros es menos redituable, económicamente, que uno de mayor medida, “la verdad que estas cosas no son nada claras, más en este momento que atraviesa la Caja”, expreso, el secretario general de Aemfe, en una radio de la ciudad Jardín.

Luego, y en la nota brindada a radio UNO Federación, Rafael Dagani, primero aclaro que se tratan de 70 hectáreas que están en Santa Amelia, (Concordia), más un cuadro de cuatro hectáreas en colonia Racedo, y 10 hectáreas en colonia San Luis, en el departamento Federación, “están cerquita, así que si los muchachos tienen alguna dudas; ahora que se recibieron de ingenieros agrónomos u opinologos, podrían ir”.

Seguidamente, el presidente de la Caja previsional del empleado municipal de la ciudad de Federación, manifestó que a él no le sorprende este tipo de actitudes, “Ya que son los impulsores de la denuncia de Acosta, y los mismos que piden a la justicia, que nuestra entidad deje de funcionar, mientras se esclarezca esa denuncia, pero lamentablemente hay gente con mentalidad enana, que no entiende que una Caja, como la nuestra no se puede parar”, cuestiono.

“Estos personajes anarquistas, son los responsables de la derrota del Peronismo, y peor aún, porque fueron cómplices de la gestión anterior, encabezada por la dupla Ortiz-Abreu, quienes cometieron barbaridades y esta gente se quedó callada; no abrieron la boca, cuando fueron los años más fuertes de Aemfe”, recordó.

Más adelante, Dagani, dijo muy seguro, “están opinando sobre algo que no conocen, porque nosotros contamos con un informe elaborado por un reconocido ingeniero agrónomo de nuestra ciudad, quien apunta él porque, en Santa Amelia, no hay buena producción y buen crecimiento-añadiendo- que justamente eso es producto, porque en la gestión anterior, no se hizo cultivo, tampoco abono, además no se hizo replanteo; entonces quedaron un montón de claros, y por esto que hay que cortar y hacer desde abajo el replanteo para que en el futuro venga una buena producción, entonces eso es lo que no saben estos muchachos”, critico.

Radio mercenaria

En otro momento, “Nucho” Dagani, no dejo pasar por alto la actitud que ha tenido este medio de comunicación contra su persona, “porque si tenes billetera hablan bien de vos, o como paso en el caso Acosta, que en esa radio me apuntaron a mi persona, cuando todos saben que nunca tuve contacto con ese compañero municipal, así que si yo saco la chequera, soy Papa Noel en esa radio”, término diciendo.