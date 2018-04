Para Cresto Hay 2023: “Voy a ser gobernador”

Si bien no se definió por uno u otro espacio en el peronismo, dijo que “dentro del sector kirchnerista hay dirigentes muy formados, que se han manejado con transparencia”. Sobre el proyecto de reforma política: “No beneficia a los partidos mayoritarios”. No ve a Frigerio candidato a gobernador.

Enrique Cresto quiere buscar una reelección en la Intendencia en Concordia y, en la próxima, pelear por la Gobernación. Para el jefe comunal Hay 2023. En una entrevista en el programa Cinco Esquinas, que se emite por FM Costa Paraná apoyó la reelección de Gustavo Bordet y dijo que en la que sigue se anotará. Y afirmó: “En el 2023 voy a ser gobernador”.

El jefe comunal se maneja con destreza en el peronismo. Apoya la reelección del Gobernador y se muestra con Sergio Urribarri. Lo hizo la semana pasada tras la intervención del PJ Nacional y fue quien presentó el libro del ex mandatario

Sobre la reforma política, Cresto dio su apoyo con “algunas modificaciones que puedan hacerse”.

Para el Intendente el texto que ingresará en la próxima sesión en el Senado “no beneficia a los partidos mayoritarios”. “Se va a entrar al cuarto oscuro, le van a dar una boleta única en donde van a estar todos los partidos. En un partido mayoritario, como es el radicalismo y el peronismo, tienen estructura en toda la provincia, son verticalistas, y tienen un proyecto provincial y nacional. Entonces ese dirigente del pueblo se va a tener que esforzar más en fortalecer su proyecto local que el provincial”.

¿Qué espacio lo identifica: el que se reunió en Gualeguaychú o en Catamarca?

-Nosotros generacionalmente, con 42 años, tengo una posición política marcada que tiene que ver con lo que la sociedad va pidiendo y hoy lo que la sociedad pide es gente con trayectoria y que no tenga causas de corrupción. Hay que mostrar un equipo de trabajo y de gobierno con candidatos que realmente sean potables. Pueden estar más inclinados a la izquierda, otros a la derecha o al centro. A lo largo y a lo ancho de la Argentina hay muchos dirigentes con capacidad, vocación dispuesto a manejar lo público con transparencia. Dentro del sector kirchnerista hay dirigentes muy formados políticamente y se han manejado con transparencia en la gestión pública y nadie le puede decir absolutamente nada. Yo creo que al 2019 hay que llegar con todas las expresiones, pero con gente potable.

Sobre la próxima elección, y en Entre Ríos, no dudó: “Hay que lograr tener un frente. Hoy, en el peronismo, la figura más fuerte que tiene es Gustavo”.

Cresto no ve a Rogelio Frigerio como candidato a gobernador. “No lo veo. No le conviene a ninguno de los sectores. En Cambiemos se perdería a una pieza clave del gobierno nacional, que habla con los gobernadores, los partidos políticos. Puede haber una cuestión personal, pero no veo que sea candidato a gobernador”.

