Para el comisario Aguiar: Menor infractor, multa para los padres

Para el sub jefe de la policía de la ciudad de Federación, ya no alcanza con los concejos y retenciones de moto vehículos que realizan a diario. Al respecto, el comisario Luis Aguiar, sostiene que la falta de educación vine de la casa de cada uno de esos infractores, y que por tal razón, las multas deben estar dirigidas a esos padres.

Tras los constantes operativos que se realizan en la vía publica, y de los cuales siempre se están reteniendo motocicletas, sumado a las reiteradas denuncias de los vecinos sobre las picadas en distintas avenidas de la ciudad Jardín, el sub jefe de la policía departamental, Luis Aguiar, primero explico que el personal policial, y ante una infracción de tránsito, “no puede salir a detener al motociclista porque puede producirse un accidente grave, más allá que esas personas no toman conciencia del riesgo que pueden causar hacia otras personas y a ellos mismos”, se lamentó.

“Porque en las picadas hay antecedentes de muertes, y entonces aquí está el rol de los padres, que muchas veces saben lo que hacen sus hijos, por eso que nosotros más allá de los operativos, intentamos que los jóvenes tomen conciencia”, dijo, el comisario Aguiar, al tiempo de recordar que en cada fin de semana, se retienen unas 60 motos en todo el departamento.

Limites

Luego, señalo a 7Paginas, que no alcanza con las tareas que desarrolla la policía y el personal de tránsito, “si desde la casa no aconsejan a sus hijos; toman medidas o ponen límites a los jóvenes que no acatan las normas de tránsito, porque después cuando hay que lamentar un accidente, las criticas recaen en las autoridades, así que acá el tema de las responsabilidades, las tenemos que abordar entre todos, es decir que a la autoridad la debemos ejercer en la vía publica, y los padres en sus casas, porque si no van a seguir ocurriendo hechos graves”, vaticino.

Medidas

“Cuando un chico sale de su casa en moto, los padres deben aconsejar que no puede beber o andar haciendo picadas; también están aquellos que le prestan el coche para que salgan los fines de semana, y en todos los casos tienen que saber que hacen sus hijos, porque como padres es su responsabilidad, entonces cuando esto no pasa, les tienen que llegar las multas para que ellos las paguen, porque pareciera que con las charlas y los concejos que le damos no alcanza”, opino.