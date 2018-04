“¿Quién nos manda a hacer Teatro?” en Pueblo Viejo

El domingo 22 de abril, a las 20 hs., en Pueblo Viejo, el Grupo de Teatro “ConCiencias”, pondrá en escena nuevamente “¿Quién nos manda a hacer Teatro?”, una brillante comedia del español Juan José Martín Uceda, que lleva cientos de representaciones tanto en España, como en Latinoamérica.

El grupo de Teatro ConCiencias, del taller de teatro de la tercera edad dirigido por Estela Pitoni, desde 2012 viene presentando obras teatrales, en esta ocasión propone una comedia para todo público con quince actores en escena.

La entrada es de $100.-, anticipadas y con descuento para estudiantes y jubilados $80.- Promoción especial para grupos de 5 personas o más: $50.- cada entrada. Dado que la sala Pueblo Viejo (Alem 230. Concordia) tiene capacidad limitada, se aconseja adquirir anticipadas a la venta en La Púa Instrumentos (San Martín 56, 4227834).

Argumento:

Esta divertida comedia, revela las vicisitudes que sufre un grupo de actores aficionados, ensayando dos horas antes de comenzar el estreno de la obra que han preparado durante todo el año.

Todo es un desastre, los actores todavía no tienen aprendidos los papeles, no saben moverse por el escenario, un actor está borracho y varios no se presentarán para el debut.

La directora y la asistente, tendrán que reemplazarlos para salvar la función, pero sucede un hecho inesperado, que obliga a la directora a tomar una drástica decisión, unos minutos antes de abrir las puertas al público…

Elenco:

Mucama Cloti: Ana María Húmeres

Directora: Diana del Campo

Asistente: Azucena Goya

Monjas: Doris Duffey y Ana El Halli Obeid

Agente Inmobiliario: Luis Húmeres

Chica: Mónica Maya

Escritor: Mauricio Pérez

Editora: Mirta Goya

Pedro: Antonio Álvarez

Vecinas: María Miranda y Doris Duffey

Diva: Nieves Gómez

Amante: Ricardo Aguirre / Luis Puede.

Inspectora de AFIP: Nelda Lugrin.

Vestuarista: Mabel Ruiz Díaz.

Dirección general y adaptación del guión: Estela Pitoni.