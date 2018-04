“Todos Vivos” en Pueblo Viejo

De cómo una guerra sin sentido, le hace perder a un hombre la razón. “Todos vivos”, con Fernando Martín, una obra sobre la guerra de Malvinas, se presentará el jueves 19 de abril a las 21 hs., en Pueblo Viejo (Alem 230. Concordia) para todo público. En tanto que a las 10 y a las 15 hs., realizará funciones para escuelas secundarias.

La entrada es de $100.-, con descuento para estudiantes y jubilados $80.- Dado que la sala de Pueblo Viejo (Alem 230. Concordia) tiene capacidad limitada, se aconseja adquirir anticipadas a $80.- a la venta en La Púa Instrumentos (San Martín 56, 4227834).

La entrada de las funciones para estudiantes secundarios tiene un costo de $50. Para coordinar la participación comunicarse al 0345 154063177.

Síntesis argumental:

2 de abril de 1982. Luis, un muchacho de 18 años, es convocado a la guerra de Malvinas. La idea de ir al combate lo paraliza y el terror le hace perder la razón. Desde entonces es un excombatiente que vive a la intemperie del sentido, un veterano que camina en el límite entre la realidad y la ficción de nuestra propia historia. La contradicción de vivir en el desgarro por no saber si es o no es, si es o se hace, le restituye en cada acto la culpa y el dolor de estar vivo. Más allá de las identidades, la puesta en escena de su propio discurso, hace de su relato una experiencia posible.

Ficha artística:

“Todos vivos” de Marcos Perearnau.

Protagonizada por: Fernando Martín.

Dirección: Carlos González Richard.

Producción general: Grupo S&V.

Algunas críticas relevantes:

Jorge L Montiel (Revista Noticias) “ …semejante texto, pleno de imágenes y cambios de estado de ánimo, encuentra el vehículo ideal para la creación de Fernando Martín, actor de fuste, que tiene los matices imprescindibles para henchir el pecho de gloria como llegar a la fragilidad de esta criatura …con voz de trueno , interpela al público y lo estimula a recordar”.

Susana Anaine (Arte y Humanidades): ”El actor Fernando Martín le presta el cuerpo y la voz a este personaje que vive como los sucesivos gobiernos lo dejaron vivir: en los márgenes, en un sálvese quien pueda.”

“……Emociona la actuación de F. Martín porque consigue narrarnos la tremenda soledad de quien grita sus vivencias a una platea de sordos….

“…..Un inteligente cierre pone en escena los posibles finales de las historias “reales”.”

Martín Kohan (Escritor): “ Me impactó la obra; me parece un acierto total la definición del “sobreviviente”, que pone en juego otra serie de cosas. la vida marcada, con acertado dramatismo; la del que no puede terminar de salir de eso que le pasó, y no solamente porque vivió un hecho traumático, sino también porque después tiene que seguir viviendo de eso, es decir: viviendo eso. El trabajo extraordinario de Fernando Martín pone de manera inquietante la locura, no como algo que está a un paso de la normalidad”

Diario El Fénix (B. Juárez) “…Una obra que desde lo emocional dejó al público pensativo, nostálgico y emocionado, los 50 minutos intensos narran la historia de un ex combatiente que vive esta vida con los fantasmas del pasado.”

Claudio G. Alvarez Tomasello (El Laberinto-Miramar). “Todos Vivos de Marcos Perearnau es interpretada por un enorme Fernando Martín y dirigida por Carlos González Richard. Vale la pena entrar al juego: eso sí, nadie te garantiza salir airoso”